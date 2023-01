“Não espero dinheiro de homem nenhum”, diz Déa Lúcia para Lívia Andrade

Mãe de Paulo Gustavo não deixou de dar um chega pra lá na participante do ‘Domingão’

Xiii, segura essa Lívia Andrade! Déa Lúcia se mostrou uma senhora bem atualizada dos fatos. Aloca! A mãe de Paulo Gustavo não deixou de dar um chega pra lá em Lívia depois dela falar sobre a roupa zebrada da mãe do humorista.

Lívia tentou alfinetar a musa com uma frase de Jojo Todynho, mas foi tombada. “Foi profundo isso, foi demais. Inclusive, a Dona Déa poderia responder isso, já que ela veio de zebra no primeiro dia do ano. Cadê o resto da tinta?”, afirmou Lívia.

“Olha, ela tem uma inveja de mim… Prata já deu! O negócio é vir de zebra, no preto e branco. Estou linda, gorda, empoderada, trabalhando e não espero dinheiro de homem nenhum”, rebateu Déa.