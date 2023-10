“Não é nem a ponta do retrocesso, é um vexame”, diz Andreia Sadi sobre a Comissão aprovar o Projeto de Lei contra a união homoafetiva

A jornalista deu sua opinião no Globo News e disse que é uma vergonha ter que discutir a vida das pessoas com tantos problemas

Andreia Sadi não escondue seu dasapontamento com o Projeto de Lei que proibe a união de pessoas do mesmo sexo. A jornalista disse que essa não é nem a ponta do retrocesso e que ela tem vergonha de discutir a vida das pessoas com o Brasil com tantos problemas.

“Isos aí não é nem a ponta do retrocesso, isso é um vexame, uma aberração. O que os deputados e deputadas têm a ver com a vida das pessoas, como bem o Pedro trouxe é inconstitucional essa discussão lá, não é nem que vai avançar na Câmara, não tem a menor chance de avançar no Senado. Eu tenho vergonha de estar aqui tendo que discutir a vida das pessoas com tantos problemas”, disse ela.

Vale ressaltar que o projeto ainda não entrou em vigor porque ainda está tramitando na Câmara, mas segue avançando mesmo muitos dizendo que o Projeto é um retrocesso e inconstitucional.