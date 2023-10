Não é ilha, Fernandinha Rodrigues doente e autorização para gravar na reserva… Saiba a verdade sobre o reality do momento, “Ilhados com a Sogra”

O reality que foi produzido pela Netflix está ganhando o amor e o carinho de todos os telespectadores.

Gente, vocês estão acompanhando o sucesso que o reality “Ilhados com a Sogra”, que foi produzido pela Netflix, está fazendo? No meu grupo de amigas, não se fala em outra coisa. Diante disso, com a ajuda de um post do jornalista e influenciador Felipe Abilio eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre o reality que está ganhando o coração do público.

Em primeiro lugar é óbvio que eu não poderia deixar de contar que, na verdade, o programa não foi gravado em uma ilha, como diz o seu próprio nome, ele foi gravado na praia da caçandoca, que fica na região sul de Ubatuba – São Paulo -, às margens de uma área de quilombos preservada.

Para que as gravações pudessem acontecer no local, os moradores desta reserva fizeram uma assembleia para discutir sobre o assunto, porém, mesmo após a assembleia permitir que o reality fosse gravado ali, seguranças fizeram a proteção do lugar para que os limites não fossem ultrapassados por ambos os lados.

Todo o reality foi gravado em apenas 20 dias, o que dificultou um pouco que toda a beleza de Ubatuba fosse exposta pelo programa, afinal, as gravações aconteceram em novembro, um mês que, em geral, é caracterizado por ser bem chuvoso.

Outra curiosidade é que, o bunker onde supostamente os filhos foram colocados, na ilha, é cenográfico, ele local restrito para eles realmente existiu, porém, foi construído em uma lugar afastado da ilha e em cima da terra, não de forma subterrânea como eles fizeram parecer.

Por fim, outro detalhe que vale ser citado, é fato de que, durante as gravações, a apresentadora do reality, a minha amada Fernandinha Rodrigues, contraiu uma virose, ficando indisposta em alguns dias, porém, isso não foi o suficiente para parar o seu incrível carisma, que conquistou todos com quem ela conviveu.