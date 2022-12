“Não defenda esposa machista, é uma lógica machista”, dispara Stephanie Ribeiro

Apresentadora do Decora, no GT, soltou o verbo no Twitter diante das mulheres de jogadores de futebol

Olha ela! Stephanie Ribeiro evidenciou um fato interessante sobre as mulheres de jogadores de futebol e ainda apontou uma relação machista ao citar o termo “mulheres troféu”. A apresentadora do ‘Decora’, notou que muitas delas são no máximo influencers digitais e ocupam o cargo de mãe como profissão. “Toda vez que entro no perfil das mulheres de jogadores de futebol elas são mães e no máximo influenciadores, ninguém parece ter uma profissão que não seja essa, uma formação… essa coisa de mulher troféu me soa MUITO estranho sendo mantida em pleno 2022”, iniciou ela. A musa ainda cita a advogada bem sucedida que conquistou George Clooney e diz que mulher troféu seria esse exemplo, mas não. “Não defenda esposa troféu: é uma lógica machista e com dinâmicas também racista. Em que homens entendem que ter um relacionamento com determinada mulheres te dá um status. É pura objetificação, que faz homens buscarem mulheres geralmente magras, brancas e controláveis por eles”, escreveu.