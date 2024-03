“Não aceito que ninguém desrespeite ela”, Luciano Huck sai em defesa da mãe de Paulo Gustavo

Genteee, neste domingo (24), o apresentador Luciano Huck iniciou o programa defendendo Dona Déa Lúcia e aproveitou para contar que como foi que ele a conheceu, mesmo sendo num momento muito difícil da vida dela e que, ainda assim, ele ficou encantado com o jeito dela. Eles se conheceram na missa de sétimo dia do humorista Paulo Gustavo, filho de Dona Déa, que morreu em 2021.

“Minha declaração de amor vai para a Dona Déa Lúcia. É para agradecer que nossos caminhos se cruzaram”, contou.

“Eu conheci Dona Déa no alto do Cristo Redentor, eu conheci na missa de sétimo dia do Paulo Gustavo, eu não a conhecia antes. Acho que até foi obra dele para ela se conectar a mim”, lembrou.

“Nos pés do Cristo Redentor, ela conseguiu fazer uma piada para mim naquela situação. E a partir daí ela não saiu mais da minha cabeça e depois da minha vida”, revelou ele, antes de seguir o elogio. “Eu acho ela divertida, inteligente. Uma mulher que fala do jeito que os brasileiros entendem. Não à toa, a maior bilheteria do Brasil foi inspirada nela”.

Ele fez essa afirmação se referindo ao filme Minha Mãe é uma Peça, de Paulo Gustavo em que o comediante interpreta dona Hermínia, inspirada na mãe dele, Dona Déa e que é, ainda hoje, a maior bilheteria da história do cinema brasileiro. “Por isso não aceito que desrespeite ela na vida real ou virtual”, encerrou Huck.