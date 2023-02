Namorado de Mileide Mihaile acompanha desfile de escola de samba com filho da musa

Longe dos holofotes Mileide curte as delícias de te o seu namorado, Thiago Cass só para ela

Quem te viu, quem te vê, hein Mileide Mihaile? A musa pode contar com a presença do namorado, Thiago Cass, e o filho, Yhudy Lima, direto do camarote da Sapucaí para ver a musa passar lindamente pela avenida nos desfiles das escolas de São Paulo.

Eu contei para vocês que ela estava vivendo a vida a dois de uma forma bem escondida e ficou na conta do meu jornalista fofoqueiro favorito, Léo Dias, a descoberta de um clique dos dois juntos.

Ah, vale ressaltar que a sogra da musa também estava presente no evento para ver a musa desfilar, Doralice dos Santos. O melhor foi ver que a musa desfilou lindamente como Rainha de Bateria pela Independente Tricolor.