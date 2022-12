Namorado de Bia Miranda se revolta ao ser excluído de vídeo: “Isso que eu fico put”*

Gabriel não deixou de problematizar a exclusão de sua imagem em vídeo para a peoa, atacando a Record TV

Gabriel Roza não se calou ao ser excluído do vídeo que fez para Bia Miranda. O namorado da peoa usou as redes sociais para demonstrar sua insatisfação ao ver que no vídeo a produção manteve apenas o vídeo do pai de Bia. Tal fato revoltou o jovem que foi para as redes sociais reclamar da produção do reality.

“Isso que eu fico put. Minha esposa morrendo de saudades de mim e aí chega eles e me excluem. Acabaram de ferrr com o psicológico da menina”, escreveu ele.

Drika Marinho saiu em defesa da emissora do programa. “A produção pediu o vídeo muito rápido, queria em menos de 1h, eles devem ter falado direto com o contato que ela deixou. Quase que aqui em casa as crianças também não participaram, peguei a Luna mais cedo da escola pra dar tempo”.