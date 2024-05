Namorada de Filipe Ret sofre tentativa de assalto no Rio

Amores, na noite de ontem (02), a modelo Agatha Sá, também conhecida por ser namorada do cantor de rap Filipe Ret. utilizou as suas redes sociais para revelar aos seus seguidores que foi vítima de uma tentativa de assalto.

Através dos seus stories, a modelo revelou que ela e seu namorado sofreram uma tentativa de assalto, enquanto eles praticavam exercícios físicos nas ruas do Rio de Janeiro.

“Relatos de uma noite fazendo cardio no Aterro do Flamengo. Não é para amadores, cara. Paramos um pouco com a bicicleta e um cara falou: ‘Passa o telefone’”, iniciou a namorada do rapper, que continuou: “Ainda bem que eu estava com o Filipe, porque ninguém vai roubar o Filipe. Não dá nem para andar de noite”.