Namorada de Fábio Assunção defende ator em briga com Daniel Alvim: “Momento deturpado”

Isa Salmen não ficou calada diante da briga que Fábio Assunção teve com Daniel Alvim. A musa usou suas redes sociais para desabafar sobre o flagra em uma briga com o ator e diretor Daniel Alvim na semana passada. Na postagem, além de elogiá-lo no âmbito pessoal e profissional, ela criticou a repercussão do caso.

“Fábio também é de carne e osso, embora muitos se esqueçam. É humano, está vivo, reage às coisas da vida como qualquer outra pessoa reagiria. Mas sempre com um holofote em cima, tudo tem que estar milimetricamente perfeito, senão o julgamento começa imediatamente, por algozes que NÃO o conhecem”, escreveu Isa em seu perfil no Instagram.

A artista também falou sobre o que considera uma vigilância excessiva ao cotidiano de Fábio. “Um ângulo mal filmado, um momento deturpado. Quantas vidas cabem em um fragmento? Quantas vidas podem ser destruídas por um fragmento? Fabio acima de tudo é luz por onde passa, talvez ofusque alguns desavisados que preferem estar no escuro”, enfatizou.