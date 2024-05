Namorada de Endrick curte comentário polêmico sobre a sogra

Gabriely Miranda curtiu um comentário que alfineta diretamente sua sogra, mãe de Endrick, Cíntia Ramos. Tudo começou quando a família esteve no ‘Conversa com Bial’ e a influenciadora não deu certeza sobre sua ida à Europa junto com o jogador de futebol.

Na sequência, a mãe de Endrick ressaltou: “Uma pessoa que a gente tem certeza que vai lá é ele, em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos lá no Real Madrid. Foi para isso que eu passei e meu esposo passou para nós estarmos aqui. Então isso aí é um sonho realizado”.

Após a exibição do programa, Cíntia postou um registro do dia da gravação mas cortou Gabriely. O detalhe chamou a atenção e os internautas reagiram na web. “Eu só consigo me colocar no lugar da Gabi e pensar o quão excluída e maltratada ela deve estar se sentindo. O menino é um talento, é bonito, ela é linda e aparentemente uma boa pessoa, não consigo ver nenhum problema no relacionamento deles”, escreveu uma internauta.

“A mãe do Endrick precisa deixar ele viver a vida dele e entender que independentemente da escolha que ele faça, ela nunca vai deixar de ser mãe dele. Precisa para com essas alfinetadas em rede nacional, é ridículo e imaturo para uma mulher dessa idade”, finalizou. Tempos depois, os internautas notaram que Gabriely curtiu o comentário.