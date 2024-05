Namorada de Arthur Aguiar não quer que filha do ator a chame de ‘mãe’

Causou? Jheny Santucci usou suas redes sociais para contar que não quer que Sophia, filha de Arthur Aguiar com Maira Cardi, a chame de mãe. A musa ainda usou suas redes sociais para esclarecer os fatos e desabafou sobre a pressão que sofre dos internautas diante do seu relacionamento com o ator.

“Gente, lógico que não, né? Porque ela tem mãe e eu jamais gostaria de ver, por exemplo, o Gabi chamando outra pessoa de mãe sendo que eu sou uma mãe presente para ele, e obviamente eu não gostaria e jamais ia induzir ela a me chamar de mãe, nem eu e nem o Arthur permitiria isso nunca. Eu acho que eu, assim, eu amo a Sofia, ela também me ama, a gente tem uma relação muito boa, muito saudável, muito carinhosa”, iniciou ela nos Stories do Instagram.

E continuou: “A gente brinca muito, muito mesmo. A gente é muito apegada uma à outra, mas eu acho que ela tem que me reconhecer como ‘tia’, né? Madrasta, boadrasta aliás. Não como mãe. Eu acho que são papéis totalmente diferentes, e, para eu amar ela e para ela me amar e a gente ter uma relação boa e gostosa, não tem necessidade dela me chamar de mãe. Seria bem egoísta e é um ego muito ridículo da minha parte”.

“Então, se for o caso de eu realmente querer que alguma criança que não seja meu filho de sangue, e sim de coração, me chame de ‘mãe’, eu vou lá e vou adotar uma criança, entendeu? Agora, se ela tem mãe, não tem porque fazer a criança me chamar de ‘mãe’ ou gostar disso”, concluiu Jheny.