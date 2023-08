Namorada de Amado Batista se pronuncia diante de suposta crise no relacionamento

Layza Felizardo é 48 anos mais nova que o cantor e usou o seu perfil no TikTok para rebater os boatos de crise no relacionamento

Nada fica sem esclarecimentos, entendam isso. Layza Felizardo usou suas redes sociais para rebater os boatos de que seu relacionamento com Amado Batista esteja passando por poucas e boas. O casal está juntos desde 2019 e ainda não tinha se pronunciado diante das críticas e boatos de que tudo estivesse ruim entre os dois.

“Estamos juntos amore [risos]”, escreveu a estudante de medicina veterinária em resposta a um comentário. A internauta sugeriu que o artista teria traído a jovem.

O comentário foi feito em um vídeo compartilhado nesta terça-feira, 29. No registro, ela dubla a frase “estão me envolvendo em fake news em todos os sites de fofoca” com amigas.