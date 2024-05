Namorada da cantora Yasmin Santos foi expulsa de casa após assumir sexualidade

Vish! Achei que já tivéssemos virado a página de aceitar ou não a orientação sexual de outras pessoas. Maria Venture, namorada de Yasmin Santos, contou que precisou sair de casa porque sua mãe não aceitou sua orientação sexual.

“Era tudo muito difícil ainda, porque eu estava na asa da minha mãe, ela também morava com a mãe dela. Minha mãe não estava aceitando bem a ideia de eu estar gostando de uma menina, o que dificultava muito as coisas. E essa parte da minha mãe não me aceitar muito bem pegava muito pra mim, foi o caso dela me expulsar de casa por causa disso, inclusive vim morar em São Paulo por conta disso, porque eu estava gostando de mulher. Estou rindo agora, mas chorei muito”, conta ela, no vídeo.

Apesar das desavenças no passado, Maria garante que tem uma ótima relação com a mãe atualmente. “Eu tinha 18 anos, fiquei meses sem conversar com ela. Mas depois tudo se resolveu da melhor maneira. Hoje em dia, além de ser a minha melhor amiga, a minha mãe é a pessoa que mais me apoia”, disse.