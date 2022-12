Naldo Benny detona Deolane e Pétala: “Falsidade impera”

Peoas do grupo A declararam sua torcida para Bia Miranda o que irritou o esposo de Moranguinho

Naldo Benny aparece mais uma vez nas redes sociais e hablou mesmo, defendendo a sua esposa das falsidades. Aloca! Pétala e Deolane foram os alvos do esposo de Ellen Cardoso que disse que as peoas agiram de má fé ao declararem o seu voto em Bia Miranda.

EITA! Naldo ficou put0 após o grupo A aqui fora puxar mutirão para a Bia ao invés da Moranguinho. O que vocês acham disso? #AFazenda pic.twitter.com/lyBI3smReh — Central Reality (@centralreality) December 8, 2022

“Agora é aquilo que eu falei, a falsidade impera. Lembra das covardias, da ‘trairagem’ que falaram antes que a Ellen não era prioridade? Quem assistiu a Fazenda o tempo inteiro, o Playplus, via o tal do Grupo A de pau no c* falando da Ellen sempre. Sempre disseram que a Ellen não era prioridade. Então, essa raça toda de falsos, que sempre excluíram a Ellen por inveja e o caralh*, só tá comprovando agora o que fizeram o jogo inteiro”, disparou.

O cantor ainda disse que o grupo A nunca apoiou a sua esposa de verdade. “Mas eu tô aqui por ela e ela não vai sair hoje não. Eu tenho um bonde frenético comigo, que vai fazer ela ser a campeã”, destacou. “Vocês não me enganaram nunca, tô ‘ligadão’ de quem são vocês, bando de falsos”, concluiu.