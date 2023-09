Naldo Benny conversa com Bruno Mars e ressalta: “Não minto”

O cantor esteve no Flow Podcast e não deixou de falar que ensinou algumas palavras brasileiras para Bruno Mars durante sua passagem pelo Brasil

Ele aumenta, mas não inventa. Naldo Benny esteve no Flow Podcast e não deixou de falar sobre a sua amizade com Bruno Mars. O cantor passou pelo Brasil e Naldo contou que ensinou algumas palavras brasileiras para a figura que mostrou bastante interesse no tempero brasileiro.

“Ele chegou e falou: ‘Qual é, Naldo, beleza? O que eu falo no show para deixar as minas doidas?'”, relatou o funkeiro. Naldo explicou então que o aconselhou a dizer: “Gatinha, eu quero ficar com você, gostosa”, disse o artista.

Segundo ele, Bruno ainda teria ouvido suas dicas para o vídeo gravado no Brasil. “Falei: ‘mano, faz uma parada próxima àquilo ali'”, contou.