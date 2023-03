Naldo Benny confessa que seu recorde no sexo com Moranguinho foi 37 vezes na semana

Cantor não deixou de comentar sobre sua pegada com a sua mulher, Ellen Cardoso, no programa Otalab, com Otaviano Costa (Foto: Reprodução)

Não é de hoje que Naldo Benny ganhou a internet com sua fama de mentiroso. Aloca! Os internautas começaram a duvidar das coisas que o cantor diz por causa dos números absurdos e situações inusitadas que ele coloca. Recentemente ele disse que seu recorde no sexo com Moranguinho foi 37 vezes na semana. “Eu já tinha falado que tinha sido 37. Eu falei que foi a uma hora antes da gente estar aqui e quase que foi no camarim tamém”, disse ele. O melhor é que Moranguinho nem cora, segue firme e forte na verdade bem duvidosa de Naldo. Socorro!