Naiara Azevedo diz que BBB destruiu sua vida amorosa: “Ninguém me chamou para jantar”

Cantora participou do ‘Altas Horas’ e não deixou de falar sobre a sua vida amorosa depois do reality da Globo

Vai ficar para titia, Naiara Azevedo? Aloca! A cantora revelou que participar do BBB 23 prejudicou a sua performance com os gatinhos fora da casa. Naira participou do ‘Altas Horas’ e deu detalhes sobre a sua edição, revelando que muitos colocaram regras nas suas atitudes.

“Antes de eu entrar, fizeram eu prometer mil coisas: ‘Você não vai falar de boca cheia’, ‘você não vai sentar com a perna aberta’, ‘você não pode falar sobre isso, sobre aquilo’, ‘fala baixo, espera a sua vez’. Prometi tudo para todo mundo, na hora que eu entrei, falei: ‘Agora eu tô livre’”, revelou.

Os lancinhos não ficaram de fora do assunto. “Aquilo prejudicou a minha vida amorosa, não apareceu um pretendente até agora. Ninguém me chamou para jantar até hoje!”, brincou.