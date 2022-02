Naiara Azevedo acorda para o jogo para defender as amigas

A cantora não quer mais as amigas no paredão e disse que irá se posicionar

Naiara Azevedo avisou que vai ter jogo mais tarde, Brasil! Em conversa na hidromassagem com Lina, Jessilane e Natália — o grupo das comadres como estão sendo chamadas —, a cantora revelou que agora está atenta ao jogo e fará de tudo para protege-las.

A cantora não quer mais as amigas no paredão e disse que irá se posicionar

“Eu não vou deixar mais nenhuma das minhas amigas ir para o paredão e nem quero ir. Enquanto estão aqui “fulano, vamos se tratar bem”, “acorda pro jogo”. Pronto, acordei! Não queriam que eu acordasse?”, arrancando palmas e gritos das amigas.

Naiara já deu o recado: “O primeiro que vim me perguntar se votei em fulano ou ciclano, vou mandar na lata:

E Naiara já deu o recado: “O primeiro que vim me perguntar se votei em fulano ou ciclano, vou mandar na lata: “escuta aqui: você ficou me perturbando duas semanas para eu me manifestar, para eu acordar e me posicionar. Pronto! Onde está no meu contrato que eu não podia votar em você?”. Inclusive, já começaram a pensar em unir votos no próximo paredão…

"Agr eu tô falando mesmo. Eu não vou deixar que uma das minhas amigas vá (pro paredão), eu também não quero ir não. Vocês não queriam q eu acordasse? O primeiro que vir me perguntar eu vou mandar na lata. Onde tava escrito no meu contrato que eu não podia votar em você?" #BBB22 pic.twitter.com/Sfzn3FwNa5 — Naiara Azevedo 💸 (@Naiarazevedo) February 2, 2022

Será que Nanacita, a nova versão de Mamacita, vem aí? Aguardemos…