“Vai tomar seu calmante!”, dispara Nahim para Brenda Paixão e web se revolta!

O cantor pegou no ponto fraco da participante para ataca-la em Quebra Power

Eu adoro uma baixaria e uma gritaria, sabe? Mas desde que tenha limites e que não use a vida pessoal para atacar. E foi isso que Nahim protagonizou em um ‘Quebra Power’ no programa Power Couple com Brenda Paixão.

Quem começou foi Andreia, a esposa do cantor, que ao colocar Brenda e Matheus Sampaio como um “casal fraco”, mandou Brenda peita-la. “Tá com cara de fingida, Brenda? ‘Tá cheia de ansiolítico né? Ou tá com medo de gritar comigo também? Que nem quando você bateu na mesa e saiu gritando com todo mundo? Eu não tenho medo de grito não, Brenda”, disparou a esposa de Nahim. Matheus Sampaio perguntou se Andreia estava usando remédio como justificativa e ela disse que ela não usava remédios, mas Brenda sim.

Em seguida, foi a vez de Nahim atacar a moça, que toma remédios para ansiedade. “Vai tomar o seu calmante!”, mandou o cantor. Brenda se justificou dizendo que toma os remédios por ter transtorno de ansiedade e que isso não é pecado e nem ruim. Concordo, Brenda! Dessa vez eu preciso defender a moça, viu?

Hoje aconteceu a dinâmica do #QuebraPower no programa #PowerCouple. Infelizmente, no decorrer da noite, fomos surpreendidos com a postura de Andréia e Nahim, que usaram contra Brenda questões psicológicas, pois a mesma sofre com transtorno de ansiedade.



Segue o pronunciamento: pic.twitter.com/onJGV45z9j — Brenda Paixão ❤️‍🔥 (@paixao_brendaa) May 16, 2022

E tem mais: Nahim teve uma fala extremamente machista dizendo que Brenda é mulher porque “faz sexo, menstrua e vota”. Meu Deus…

Nahim: “Se você é homem, você segura sua mulher… pq é mulher também, já faz SEXO, MENSTRUA e VOTA, é MULHER… então você segura a mulher …”



ÓBVIOOOOOO q a @recordtvoficial ia cortar a fala né

Edição ótima ✂️ @rocarelli @powercouple #HomensPower #PowerCouple https://t.co/0FsAadzMwf — Tuany (@tuanykarinee) May 17, 2022

A web se revoltou, com toda razão, e o nome do cantor foi parar nos trends topics do Twitter. Um internauta escreveu: “Andreia e Nahim ridículos aos extremos. TÔ COM BRENDA E MATHEUS COM MAIS GOSTO AINDAAAAA”. E até eu…

Andreia e Nahim ridículos ao extremos. TÔ COM BRENDA E MATHEUS COM MAIS GOSTO AINDAAAAA #PowerCouple — Tvlizando #PowerCouple (@tvlizando) May 16, 2022

Nahim e a esposa são dois nojentos, não são ninguém no reality e querem aparecer agr???? Vai se foder #homenspower #PowerCoupleBrasil — leley (@_arleyjuniorr) May 17, 2022

a andreia já está toda errada em usar os ( remédios ) da Brenda contra a menina, e o lugar de fala era do casal Matheus e Brenda e eles não deveriam ser interrompidos, resumindo tudo a andreia e o nahim foram muito incoveniente e desnecessários nessa dinâmica.. #PowerCouple — Cauã (@Cauacoments) May 17, 2022

Lembrando que Nahim já foi preso por invasão à casa da ex-mulher, Sandra, e na época, Andreia deu uma entrevista ao ‘Cidade Alerta’ dizendo que estava preocupada, pois o marido toma remédios controlados. Cada um toma a medicação que necessita e não se pode usar isso como sátira ou algo do tipo né?

