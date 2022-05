“Queria casar com minha ex, mas deu errado”, dispara ex-namorado de Nadine, mãe de Neymar

Tiago Ramos revelou vontade de casar com a mãe do jogador de futebol e disse que a vontade não passou, só mudou de companheira

Pai amado, que surto foi esse? Tiago Ramos usou seus stories para revelar a vontade de casar que tem, e se engana quem acha que o gato não queria casar com a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves.

“Gente quero casar, meu Deus do céu, o que é essa vontade que eu estou? Queria casar com minha ex, mas deu errado, vou casar com uma mais nova”, disse o modelo.

Vale lembrar que o ex-casal já foi envolvido em diversas polêmicas, principalmente pela diferença de idade entre os dois. A diferença entre os dois era de 30 anos e a mídia caiu em cima da história especulando o passado do modelo.

Hoje, Nadine está super apaixonada pelo muso fitness Rafael Talamask. A mãe de Neymar conheceu o gato na Sapucaí e desde então eles não desgrudaram mais.