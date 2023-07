“Nada te prepara para esse dia”, dispara Thaila Ayala sobre cirurgia da filha

A atriz usou suas redes sociais para contar detalhes de como foi o dia em que sua filha fez o procedimento cirúrgico no coração

Thaila Ayala e Renato Góes tiveram que ser bem fortes para suportar a dor de ver sua filha, Tereza, operada com dois meses de vida. A pequena nasceu com um problema no coração e precisou da cirurgia, nas redes sociais, a atriz deu o seu relato como mãe sobre os momentos de tensão.

“Nada te prepara para esse dia, para esse momento. A caminho da cirurgia! A caminho de entregar minha filha sem saber se receberia ela de volta. Eu confesso que cheguei até o dia da cirurgia bem, forte, firme MUITO CONFIANTE!”, começou Ayala.

Ela ainda completa: “Pensar que aquela noite poderia ser a última, era como se as horas se esfarelassem e escorressem pelos meus dedos. Cada segundo doía, doía demais. Nunca senti tanta vontade de PARAR O TEMPO!”, finalizou.