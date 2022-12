Na tentativa de flopar a final da ‘A Fazenda’, Deolane anuncia festa para os fãs: “Tudo de graça”

A advogada garante que, mesmo se não conseguir nenhum patrocínio, a festa será totalmente gratuita, desde a entrada até tudo o que for consumido.

É meus amores, e as tentativas de Deolane de arruinar o reality “A Fazenda” continuam firmes e fortes. Na tarde desta sexta-feira (09), a advogada revelou, durante uma live em seu instagram, que irá dar uma festa para os seus fãs, bem no horário da final do reality, que há uma semana ela desistiu.

“Fala para o Kadu que a festa para os fãs eu quero no dia 15, na merda da final de A Fazenda. Manda ele organizar aí. Não precisa de patrocínio, não. Se não tiver, eu pago. Gente, vai ter uma festa para os fãs na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria”, pediu a advogada para um dos integrantes da sua equipe.

E ao que tudo indica a festa não terá nada de miséria. Além da entrada gratuita, caso não encontre patrocinadores que topem essa parceria, a advogada afirma que bancará todas bebidas e comidas que forem consumidas durante a festa, tudo com o intuito de arruinar a final da “ A Fazenda”.

“Vai ser tudo de graça. [Vai ter] Boi no rolete, cachaça. Eu estou com medo de não dar o tanto de gente. Mas, enfim, quem chegar, chegou. Nem que seja dia 15 para a gente flopar aquela merda”, afirmou Deolane.