Na mira de Boninho: Caroline Dallarosa tem sua participação no BBB23 dada como certa

Atriz já trabalhou na novela jovem da emissora do plim plim, Malhação

Olha só hein? Caroline Dallarosa é uma das apostas e Boninho para o BBB23. A musa já foi atriz da emissora quando atuou na Malhação. Nos bastidores a loira é dada como certa dentro do reality da Globo e com 24 anos promete encantar o público.

A confirmação dos nomes dos famosos que participarão do Camarote da edição do ano que vem vai ser revelada só no começo do ano que vem, em janeiro, mas já podemos nos preparar para Dallarosa.

Caroline vem de Curitiba e estreou com a personagem ‘Anjinha’ em “Malhação: toda forma de amar”, em 2019.