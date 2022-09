Na Amazônia, Alexandre Correa compra viagra de índio junto de Ana Hickmann

Marido da modelo investiu na iguaria em viagem do casal com o filho a Amazônia

Vamo dale, pra não tomale. Ana Hickmann está com a vida sexual em dia e anda muito mais animada e ativa que a nossa. Afe! A modelo mostrou no seu canal do Youtube que saiu de viagem com o filho e o marido. Alexandre Correa não deixou de investir em um bom ‘Viagra de Índio’ para apimentar a relação dos dois.

“Você vai levar esse, amor? Presta atenção no que ele está levando”, diz a loira para o vídeo postado no seu canal do Youtube.

A modelo ainda investe que não irá nem perguntar o que o empresário fará com a iguaria. Aloca!

Não é de hoje que Alê mostra ter um bom apetite para as atividades em 4 paredes, afinal, em outros vídeos Ana já contou detalhes das noites de núpcias do casal.