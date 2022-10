Myrian Rios propaga fake news contra a rainha Xuxa Meneghel

A atriz é par romântico de Junno Andrade, atual marido da rainha.

Amigos, aqui no Leblon não se fala em outra coisa a não ser sobre a nossa coleguinha Myrian Rios, que andou propagando fake news contra a apresentadora, a minha rainha Xuxa Meneghel. Como se já não bastasse ela fazer apologia contra a comunidade LGBTQIA+, agora ela deu pra insultar a rainha dizendo que a mesma está reclamando que o governo Bolsonaro não possui Ministros negros. Agora eu te pergunto, onde que a Xuxa falou isso?

Para ficar ainda mais feia a situação para Myrian, a atriz, que é declaradamente bolsonarista, atualmente, está no ar com a novela ‘Poliana Moça’, do SBT, onde sua personagem, a diretora Ruth Goulart, é par romântico de Renato, que é encenado pelo ator Junno Andrade, atual marido da rainha dos baixinhos.

O que mais me indigna é ela contracenar com Junno, trocar beijos em frente às câmeras e por trás delas insultar a parceira de seu colega de trabalho, ainda mais essa parceira sendo a Xuxa, que todos nós sabemos a pessoa maravilhosa que é. Cadê o respeito?

Prezada Myrian, ao invés de ficar propagando mentiras através de seus stories, contra a Xuxa Meneghel, aconselho que gaste seu tempo com coisas realmente relevantes, como cuidar de seus queridos filhos e amá-los como Deus os enviou.