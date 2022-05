Caso raro: Murilo Benício está com 4 personagens ao mesmo tempo na Globo

Ator começou a estudar teatro aos 11 anos de idade no ‘O Tablado’

É preciso ter uma ampla bagagem cultural para sustentar três personagens dentro da Globo no mesmo período, mas Murilo Benício faz isso com maestria. Além de ser um gato, o ator se interessou pela carreira com 10 anos após ver um filme de Charles Chaplin e desde então tem marcado a Globo com trabalhos incríveis.

Murilo está em três papéis dentro da Globo, com ‘O Clone’, em ‘Vale a Pena Ver de Novo’, ‘Ti ti ti’, ‘Pantanal’ e ‘A Favorita’, novela que vai dividir as tardes do plim plim até o final de ‘O Clone’. Vale lembrar que ‘A Favorita’ começou a ser reprisada ontem (16) e o público estava ansioso para reviver a história de Flora e Donatela.

É importante frisar que os atores recebem pelas novelas reprisadas. O valor advém dos direitos autorais dos títulos, que recebem junto ao diretor da novela e os conexos, que recebem sozinhos. Agora imaginem o cachê do gato? Nas alturas!

“Eu acho maravilhoso reconhecer a minha própria idade nessas reprises, há quanto tempo eu venho construindo essa carreira, há quanto tempo eu faço parte da TV Globo, e quanta coisa eu já fiz lá dentro. Isso é muito recompensador, e eu acho um barato, me dá uma dimensão da carreira que eu construí. Na hora que passa um ‘Vale a pena ver de novo’, de épocas diferentes, dá uma dimensão muito gratificante de tempo de trabalho”, disse Murilo ao Extra.

O ator ainda relembra que pediu para interpretar Dodi por sentir que daria certo, mesmo já tendo um ator escalado para dar vida ao moço em ‘A Favorita’ a gente teve a prova e aprovamos do lado de cá.