Músico pede desculpas para banda após ataques: “Quem tem que aparecer sou eu”

Agora é tarde, respeito cabe em qualquer lugar, agora vai jogar a culpa desse ataque de estrelismos no cansaço? Por favor, né?! Após a repercussão do vídeo que o cantor Alcymar Monteiro fala com a banda de forma bem grosseira, ele vem pedir desculpas em um vídeo na sua rede social.

“Pedido de desculpas. Uma necessária mensagem à minha banda, equipe, público e todos que acompanham o meu trabalho!”, escreveu ele na legenda. O vídeo foi publicado após três integrantes da banda pedirem demissão. Não sei se esse pedido de desculpas vai adiantar alguma coisa, mas toda desculpa é válida. Assita: