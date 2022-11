Músico e compositor, Erasmo Carlos morre no Rio de Janeiro

Cantor deu entrada no Barra D´or nesta manhã de terça (21)

Enquanto o céu está em festa, nós aqui da Terra choramos com a perda de um dos nomes mais ilustres da música brasileira. Faleceu nesta terça (21), o cantor e compositor Erasmo Carlos. O astro da música tinha dado entrada no hospital da Barra da Tijuca nesta terça no início do mês e ficou internado por 9 dias por causa de um edema.

A família ainda não revelou a causa da morte do cantor, mas um arranjinho me contou que pode ser complicações do edema.

Meus sentimentos a toda família.