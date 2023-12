Música “Me Lambe” de Jão faz Roberto Carlos virar meme

O clipe da música já havia viralizado nas redes por causa de uma cena em que o ator João Guilherme lambe o rosto do cantor.

Gente, esse Especial de Natal de Roberto Carlos na Globo veio com tudo esse ano, hein? Um dos momentos que viralizou nas redes foi a participação do cantor Jão, que cantou Me Lambe, faixa lançada como o primeiro single de seu quarto álbum de estúdio, “Super” e nos rendeu até um meme do rei Roberto.

Ao ser recebido com muito entusiasmo pelo Rei, o cantor falou: “Preciso de um conselho: sabe quando a gente briga com a pessoa que a gente ama, bate aquela saudade, aquele arrependimento…”, disse o cantor. “Conheço muito isso, Jão”, respondeu Roberto Carlos.

“O que a gente faz?” indagou Jão. “Não sei, ainda hoje não sei”, respondeu o Rei.

Depois disso, Jão entoou o hit e a reação de Roberto Carlos ao ouvir o “me lambe” virou meme nas redes: “Uhuhuhuhuhu”.

Assista abaixo:

A apresentação

Jão performando ‘Me Lambe’ no #EspecialRC 🌹 pic.twitter.com/De7klSfMcw CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Jão Novidade (@jaonovidade) December 23, 2023

MEME