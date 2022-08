Musa do OnlyFans é encontrada morta a facadas

Anastasia Grishman estava com seis marcas de facadas na região do pescoço no seu apartamento

Meu, Deus! Que notícia triste. A musa do OnlyFans, Anastasia Grishman, foi encontrada morta em seu apartamento com seis marcas de faca na região do pescoço em São Petersburgo, ontem (11).

De acordo com o site ‘Euro Weekly News’, a influenciadora de 26 anos estava com as marcas dos golpes de faca na região do pescoço e que o namorado da influenciadora teria confessado o crime. Dmitri Chernyshov já tinha outras condenações por roubo e evasão militar.

Anastasia estava desaparecida há mais de uma semana e pessoas próximas dela acionaram a polícia, que arrombaram o apartamento e encontraram ela sem vida.