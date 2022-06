Murilo Huff é acusado de abandonar filho com Marília Mendonça

Cantor posta foto ao lado de Léo e rebateu aos comentários

Minha gente, o povo perdeu a noção mesmo, Murilo Huff, pai do filho de Marília Mendonça, foi acusado no Twitter de não participar da vida do filho. O cantor se irritou e ainda chamou a mulher de “velha maluca”. Não é para menos, né?

“Vai cuidar do Léo, moço. Nem participa [da vida] do menino. Deus me livre”, escreveu a mulher chamada Sônia na rede do passarinho azul. Murilo respondeu: “Vai cuidar da sua vida, velha maluca”.

Não é de hoje que a mulher vem pegando no pé do pai de Leo, porque em seu perfil no Twitter ela já vinha falando cada vez mais da relação do filho com o cantor.

“Murilo, você tem dó do Leo, não? Tadinho. Você fica 12 dias sem vê-lo, quando vê é rápido e coloca na rede social. O resto fica com sua noiva, mais tempo é com ela. Você poderia ter esperado mais um pouco para arrumar namorada. Você poderia ter esperado mais um pouco para arrumar namorada. Você não tá tendo tempo nem pro seu filho”, escreveu.

Os diversos fãs do cantor defenderam sua postura, afinal, a mulher estava jogando tudo aos sete ventos sem nem conhecer a vida do cantor. Afe!