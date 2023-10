Murilo Benício se defende da fama de namorar colegas de trabalho

O ator esteve em entrevista para o programa Provoca, de Marcelo Tas, na TV Cultura e se defendeu dos ataques e questionamentos

Murilo Benício tem a fama de namorar suas colegas de trabalho, mas em entrevista para o programa Provoca, de Marcelo Tas, na TV Cultura, ele contou detalhes e se defendeu da fama nos bastidores. O entrevistador não deixou de questionar o ator e ele disse que o set de gravação é o lugar onde conhece pessoas novas.

“Eu sou um cara muito caseiro, então onde eu encontro as pessoas? No trabalho. Eu não vou em uma boate, barzinho, eu não vou a lugar nenhum. Então é mais do que normal quando você está infeliz, está terminando o casamento, você conhece uma pessoa trabalhando, a gente trabalha em um universo fascinante, onde você conhece pessoas fascinantes. Então, você tem que estar muito bem em casa para não se encantar e ir pra um outro lugar”, disse ele.

Atualmente, ele namora com a jornalista Cecilia Malan, que é correspondente da Globo em Londres, Inglaterra.