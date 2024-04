Murilo Benício revela que comprou imóvel de Adriana Esteves com ‘fantasma’

Murilo Benício divertiu a plateia do ‘Que História é Essa Porchat’ ao contar que comprou um apartamento com fantasma da atriz Adriana Esteves. Os convidados caíram na risada com a história do ator.

“Eu fiquei em pânico, por isso nunca contei para ninguém. A gente estava precisando fazer um lar, um paraíso pra gente, pra valorizar e fazer uma coisa linda. Aí eu comprei o apartamento dela [Adriana]. E eu acho que ela já tinha um negócio com o cara: o fantasma”, iniciou o famoso, arrancando gargalhadas da platéia.

Murilo, então, explicou que o herdeiro foi o primeiro a presenciar o ‘fantasma’ no apartamento. “O Antônio adorava sair correndo pelo meio do corredor e pular na minha cama. Eu estava indo atrás dele e passa um homem atrás de mim. Quando eu olhei pro Antonio, ele falou assim: ‘pai, quem que entrou no meu quarto? O homem saiu do banheiro e entrou no meu quarto'”, recordou.

“Eu tive que demonstrar coragem! Eu fui, morrendo de medo de encontrar. Eu entrei no quarto, vazio”, completou o ator, garantindo que também procurou o tal homem pela casa, mas não encontrou ninguém. “Fui para o meu quarto, tranquei e nunca rezei tanto na minha vida”, declarou Murilo Benício.