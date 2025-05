Murilo Benício relembra separação conturbada com Antonelli e diz que superaram as desavenças por amor ao filho

Amores, aproveitando que as amigas do Velho Cosme e da Tijuca vêm jantar aqui em casa, estou finalizando os últimos detalhes com a chef contratada que vai preparar os pratos e acompanhamentos que serão servidos para minhas fofoqueiras preferidas. Eis que ela me conta sobre o babado quentíssimo sobre o rompimento de um ex-casal de atores globais há 20 anos.

Bem, em entrevista a Antonio Tabet, o ator Murilo Benício, de 53 anos, afirmou que após o fim do casamento com a ex-esposa Giovanna Antonelli, de 49 anos, eles tiveram sérias desavenças que a imprensa não teve conhecimento. E, contou ainda, que os dois conseguiram superar as mágoas pelo bem do filho, Pietro Antonelli, de 20 anos.

“A gente teve litígio [conflito judicial]. É bom falar isso porque muita gente acha que é impossível ficar amigo depois”, confessou o artista.

Sem dar detalhes, o ator continuou comentando sobre os conflitos que teve com Antonelli logo após decretarem o fim da relação que durou quatro anos.

“Existe o momento da bronca, claro. O momento da separação é triste mesmo quando você quer se separar. Teve todo um momento conturbado que não ficaram sabendo”, desabafou.

Benício contou que, meses após o fim conturbado da relação, recebeu um conselho da psicóloga do filho, que teve com a também atriz Alessandra Negrini, e disse as as palavras da profissional o marcou.

A partir disso, ele revelou que fez o possível para, junto a Giovanna, superar os ressentimentos e criar um forte elo de amizade, fato que perdura há 20 anos.

“Ele era criança e a psicóloga dele disse uma frase que nunca me saiu da cabeça: ‘se você não se dá bem com a mãe dele, ele começa a duvidar que é fruto de amor’. Então, meu relacionamento com a Giovanna hoje é ótimo”, recordou.

E completou: “A gente passou por todos os momentos difíceis, mas hoje se diverte e tem muito a ver.”