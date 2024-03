Murilo Benício nega fama de mulherengo

Olha ele! Murilo Benício falou abertamente sobre sua fama de mulherengo que sempre teve no meio artístico, afirmando que, na verdade, ele é um romântico das antigas.

Atualmente ele namora com a correspondente da TV Globo em Londres, Cecilia Malan. Durante sua participação no podcast Podpah, transmitido pelo YouTube, ele declarou: “Nunca fui mulherengo, sempre fui muito apaixonado por mulher. Mas nunca várias. Eu sempre quis estar apaixonado por uma pessoa só. Sempre dava errado, uma hora dá errado.” Ele completou dizendo que é do tipo de homem das antigas, que ficam horas no telefone com a amada.

Na entrevista, Murilo defendeu o casamento e opinou sobre os jovens que não querem assumir um compromisso. “Casei quatro vezes e acho muito bom. Todo o negócio de estar apaixonado é o grande barato da vida. Não importa por quem, por quê. Eu vejo esses meninos beijando 3, 4, 5 em uma noite. Eu só quero beijar aquela boca, aquela princesa”, brincou.