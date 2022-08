Murda Beatz diz que EUA ainda não entendeu o poder de Anitta

Noivo de funkeira não deixa de rasgar elogios para cantora em qualquer oportunidade que encontra

Vamos concordar que Murda Beatz pode ser considerado um braisleiro? Aloca! De acordo com o Folha de São Paulo, o noivo de Anitta contou que a funkeira é um fenômeno no Brasil, mas os EUA ainda não entenderam o seu poder. O loiro ainda demonstra ser uma pessoa apaixonada pelo Brasil, principalmente o Rio.

“Ela é muito talentosa. Não acho que os americanos sabem o quão importante ela é para o mundo. Se estou em Portugal ou no Brasil com ela, vendo como as pessoas a tratam e olham para ela, acho que os Estados Unidos ainda não entendem o poder e a importância dela”, disse Murda.

Vale lembrar que a cantora tem feito de tudo para receber o reconhecimento da indústria fora do Brasil e Anitta já revelou entregar CD no sinaleiro para começar a abrir caminhos nos EUA.