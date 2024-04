Mulheres estão morando no McDonald´s do Leblon há três meses

Minha gente, só no meu Hell de Janeiro para ver uma coisa dessas acontecer. Duas mulheres estavam morando no McDonald´s do Leblon. Durante a manhã elas ficavam no interior da loja e ao anoitecer, com o fechamento da loja, elas dormiam na calçada. A loja fica localizada no Leblon e elas ainda estavam acompanhadas de ao menos cinco malas grandes.

Uma matéria da CNB acompanhou a rotina das mulheres e os vizinhos do McDonald’s contam que vêem as mulheres todos os dias por lá. Chama a atenção que elas têm celulares, estão sempre com roupas limpas, carregam ao menos cinco malas em bom estado, mochilas, e possuem dinheiro para pagar o que consomem na loja e em outros comércios da região.

“Quando o Mac fecha, elas ficam sentadas do lado de fora, não se afastam. Quando abre, de manhã, elas entram e pegam sempre a mesa perto da porta. Muito triste, morar em uma lanchonete é uma situação insustentável”, descreve o morador.

As mulheres não aceitaram, até o momento, a ajuda de ninguém – nem de moradores, nem de empresários, nem do poder público.