Mulher trans é expulsa de ensaio da Unidos da Viradouro após tentar usar o banheiro feminino 

Após a repercussão do caso, a escola de samba publicou uma nota de repúdio às atitudes dos seguranças.

Af! Como é que, em pleno 2023, pessoas trans ainda são sujeitas a passarem por situações completamente constrangedoras como essa? Na noite desta última terça-feira (31), durante um ensaio técnico da agremiação Unidos da Viradouro, uma mulher trans foi expulsa da quadra, após tentar usar o banheiro feminino.

A mulher em questão, Milena da Silva, mesmo sendo operada e ressignificada foi gravada por um amigo sendo impedida de entrar no banheiro e sendo retirada da quadra por seguranças do local.

“Minha amiga foi retirada da Viradouro por não poder usar o banheiro. Uma mulher sofrendo transfobia na quadra da Viradouro. Que vergonha, gente!”, legendou o amigo da vítima.

“Mulher trans operada ressignificada é proibida de usar banheiro feminino na Unidos da Viradouro no ensaio técnico. Sofrendo preconceito e sendo colocada para fora pelos seguranças de forma grosseira. Cadê os direitos do nosso povo LGBTQIA+”, complementou a testemunha.

Após ser expulsa do local, Milena foi até a 78ª DP, de Fonseca, em Niterói, onde registrou um boletim de ocorrência, alegando constrangimento legal e preconceito.

Em comunicado, a presidência da escola de samba afirmou que repudia as atitudes dos seguranças e afirmou que é a favor de toda e qualquer diversidade.

“A Presidência e toda a diretoria da Unidos do Viradouro têm dado, ao longo dos anos, sucessivas demonstrações de respeito à diversidade de gênero e de combate a qualquer tipo de preconceito. Estamos buscando contato com a frequentadora para que possamos convidá-la para uma conversa presencial. Atitudes como essas são injustificáveis e garantimos que todas as medidas serão tomadas. Ressaltamos que a Unidos do Viradouro repudia qualquer atitude discriminatória e que nossa quadra é lugar de diversidade e respeito. Nunca de discriminação”, notificou a escola.