Mulher revela que participante do Casamento às Cegas entrou no reality namorando

Eita! Que babado é esse? Nesta quarta-feira (19) estreou a nova temporada do programa Casamento às Cegas Brasil, porém, além das relações que já são esperadas do público, essa edição do reality trouxe também algumas revelações sobre os participantes, inclusive o fato de um deles ter sido acusado de entrar no programa namorando.

A informação foi revelada através do X, o antigo Twitter, por uma mulher identificada como Luana Mendes, ela afirma que tem um filho com o participante Evandro Pinto e que ele nunca assumiu a criança. Além disso , ela revelou que o mesmo possuía um relacionamento aqui fora.

“O alecrim entrou no reality namorando, meteu um ghost na namorada (estavam juntos há 6 meses) e sequer deu notícias. A menina desesperada atrás dele até descobrir que ele está atrás de casamento em reality”, iniciou a mulher, que continuou: “Evandro passa imagem de bom moço, mas está com pedido de prisão por dever pensão das filhas, tem Lei Maria da Penha nas costas e abandonou um filho de 12 anos, o qual nem cita no programa”.