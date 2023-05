Mulher Pera briga com Mc Pipokinha: “Nunca fui no palco fazer sexo oral”

As duas estiveram presentes no SuperPop, com Luciana Gimenez, e o palco não deixou de ficar quente entre as duas que discutiram por conta das músicas da jovem funkeira

Foi no SuperPop que o pau quebrou entre Mc Pipokinha e Mulher Pera. As duas não deixaram de trocar farpas durante o programa mediado por Luciana Gimenez e tudo começou com a crítica diante das músicas de uma e de outras. As acusações foram tão sérias que Pera diz que trabalha com a sensualidade e não com a sexualidade.

“Não tenho nada contra você ou sua vida pessoal. Você se achou assim, maravilha. Só que eu não pratico isso. Eu não coloco crianças no meio, entendeu? […] Eu trabalhava com a sensualidade e não com a sexualidade. Eu nunca fui no palco fazer sexo oral”, pontuou.

Gente e esse Mulher Pera VS Mc Pipokinha no Superpop?



O puro suco da briga de subcelebridades querendo vaga na próxima edição da A Fazenda pic.twitter.com/jp9hDBIEvf — PEDRAO (@Itspedrito) May 25, 2023

Jonathan Costa fez um alerta para os pais, que tomassem mais cuidado com o que os filhos assistem na web. “Meu filho não tem idade para isso. Quando ele tiver 18 anos e quiser ouvir a Pipokinha, é direito dele“, comentou. “Hoje a internet mudou, o seu filho vai ter acesso e vai ver ela cantando palavrão“, retrucou a Mulher Pera.

“Você não é obrigada a concordar, só tem que respeitar mesmo. […] Quanto mais bate, mais eu cresço. Você não é professora pra me ensinar. E você desistiu da sua carreira, então não pode [falar]”, debochou Pipokinha.