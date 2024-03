Mulher mostra ao vivo o marido dela transando com a amante na TV Tambaú, afiliada do SBT na Paraíba

Terminei a minha caminhada pelo Aterro do Flamengo e parei para tomar meu café, quando me deparei com o vídeo que viralizou nas redes de um repórter da TV Tambaú, afiliada do SBT na Paraíba, cobrindo uma briga de vizinhas. Acontece que a situação foge do controle quando uma das mulheres mostra a vizinha na cama com o seu marido.

“Ei… Que isso? Você está mostrando essas coisas… O que ela tem a ver com essa história, cuidado que tem criança assistindo”, diz o repórter tentando conter a mulher que se mostra irredutível.

“Tem que mostrar. É ela todinha”, diz a esposa do marido infiel. O repórter fica sem jeito com as imagens e perde a linha da cobertura