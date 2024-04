Mulher levou tio cadáver para pegar R$17 mil de empréstimo no banco

Gente,pera aí. Eu estou indo para os Estúdios Globo, quando me deparo no RJ TV com a minha querida Mônica Teixeira dando essa notícia. Eu estou horrorizada, perplexa com essa história.

Na agência do banco Itaú de Bangu, na zona oeste do Rio apareceu uma mulher levou o cadáver de um idoso para tentar pegar um empréstimo de R$ 17 mil aprovado em seu nome. Ao ser apresentar como sobrinha e cuidadora do idoso, Érika de Souza Vieira Nunes, conduzia a conversa em nome do “tio” e acabou levantado suspeitas de quem estava no local. Ela entrou com o cadáver em uma cadeira de rodas no banco e conversou com ele normalmente, pedindo inclusive para que ele assinasse o documento.

“Tio, está ouvindo? O senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor, o que eu posso fazer, eu faço”, afirmava a mulher.

Diante de tudo isso, os funcionários do banco chamaram a polícia e o SAMU. Ao chegar ao local, os socorristas confirmam que o homem estava morto há algumas horas. Ele foi identificado como Paulo Roberto Braga e tinha 68 anos. A mulher foi levada para a delegacia para prestar depoimento.

“As pessoas no banco acharam que ele estivesse doente, passando mal, e chamaram o Samu. O médico constatou que o idoso já estava em óbito, aparentemente, a algumas horas. A mulher se diz sobrinha e cuidadora dele, e de fato existe um grau de parentesco. O principal é continuar as investigações, identificar outros familiares e descobrir se, quando esse empréstimo foi realizado, ele estava vivo”, disse Fábio Luiz, delegado da 34ª DP (Bangu).

Por meio de nota, o banco se manifestou sobre o caso: “O Itaú Unibanco informa que acionou o Samu assim que identificou a situação e colabora ativamente com as autoridades para o esclarecimento do caso.”