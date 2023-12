Mulher joga carro dentro de recepção de hospital em Resende

Uma mulher se irritou com o atendimento que sua irmã vinha recebendo no Hospital de Emergência de Resende, no Rio, e decidiu entrar com o carro dentro da sala de recepção na tarde desta quarta (20). O fato assustou os presentes e a mulher foi presa em flagrante.

Ninguém se feriu diante do ocorrido e mesmo após o acidente a mulher saiu do carro muito nervosa.

“Quando ela sai de casa, ela já sai com essa intenção. Então, a intenção não era apenas socorrer a sua irmã. A intenção era descontar toda a sua raiva no hospital, colocando em risco diversas pessoas que estavam ali”, disse o delegado Michel Floroschk.