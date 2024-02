Mulher faz denúncia contra filho de Jorge Ben Jor

A ex-namorada de Gabriel Ben também fala sobre o processo judicial, que ele abriu contra ela, no último ano.

Amores, recentemente a modelo e influenciadora Kamille Millane concedeu uma entrevista à revista Quem, onde ela denunciou o seu ex-namorado Gabriel Ben, filho do icônico cantor Jorge Ben Jor, de ter lhe abandonado, mesmo ela estando grávida de um filho seu.

De acordo com Kamille, devido a gravidez ela acabou perdendo muitos trabalhos, o que lhe resultou em alguns problemas financeiros, que não foram minimizados com a ajuda de Gabriel, que lhe negou ajuda.

“A última vez que falamos foi no meu apartamento, onde tivemos uma conversa sobre o que precisava para fazer alguns exames de rotina de gestação. Ele se negou dali em diante… Não tenho como arcar com o valor do parto nem do enxoval. Estou realizando tudo pelo SUS (Sistema Único de Saúde)”, afirmou a influenciadora.

Continuando, ela ainda comentou sobre o processo judicial que Gabriel abriu contra ela no ano passado, afirmando que tal acontecimento lhe causou um grande desgaste.

“Com todo esse transtorno, abandono e violência psicológica, estou com depressão. Ainda mais agora no final de tudo, que ele entrou com esse processo e tutela de urgência para me amedrontar e fazer com quem eu ficasse quieta. Fiquei muito tempo quieta, esperando que ele, a família ou o advogado entrassem em contato. Isso gerou um grande desgaste na minha saúde e na do bebê”, finalizou Kamille.