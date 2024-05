Mulher evangélica e bolsonarista diz que a catástrofe do Rio Grande do Sul ocorreu por causa da sexualidade do governador Eduardo Leitte

Que coisa mais absurda que eu acabei ver, gente! Eu não acredito que existam pessoas que usam Deus e a sexualidade alheia para justificar a causa de desastres naturais.

Como vocês sabem, a tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul foi classificada como o maior desastre climático-ambiente do país. Só que tem um vídeo que acabou viralizando de uma senhora, moradora de Porto Alegre, garantiu que tudo isso só aconteceu porque Deus está revoltado com a população gaúcha ter elegido um governo homossexual e ter colocado um homem na posição de primeira-dama do estado.

“O pecado de ter um homem como primeira-dama ativou a ira de Deus contra o povo gaúcho.”