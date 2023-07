Mulher encontra dente humano dentro de uma coxinha, no Guarujá

A cliente não só fez um boletim de ocorrência contra o estabelecimento como também acionou a Vigilância Sanitária e o Procon.

QUE NOJO! Na manhã de ontem (quinta-feira, 20), uma mulher encontrou um dente humano no meio do recheio de uma coxinha, no Guarujá, litoral de São Paulo.

Enquanto comia o salgado, que havia sido comprado por seu esposo, Luís Eloy Matias, em um supermercado da região, a mulher sentiu algo diferente em sua boca, porém, o que ela imaginava ser um osso ou nervo de frango, na verdade era um dente humano.

Em entrevista ao G1, o marido da mulher revelou que além de registar um boletim de ocorrência contra o estabelecimento, ele também acionou a Vigilância Sanitária e o Procon.

“Ela ficou traumatizada e enojada. A gente sempre comia esse salgado desse Laticínio [supermercado]… Nunca mais entro naquele estabelecimento… Isso é um descaso, vou saber de onde veio esse dente? [Pode ter] uma bactéria”, declarou Luís Eloy Matias.

De acordo com a Prefeitura de Guarujá, uma equipe da Vigilância Sanitária será enviada ao estabelecimento, mas antecipa que o mesmo está em dia com as suas licenças de funcionamento.