Mulher de Sorocaba critica Rihanna e diz ser submissa ao seu “marido autoridade”

Biah Rodrigues criticou a foto da cantora na Vogue em que ela aparece à frente da família

Minha gente, voltamos alguns séculos atrás para ter que lidar com uma opinião dessa, mas respeito acima de tudo. Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, criticou a postura de Rihanna por se posicionar à frente da família em um ensaio para a Vogue. Ela ainda disse ser submissa ao seu marido.

“Meu marido é a autoridade do meu lar. Ele é o sacerdote. Ele cuida e protege a nossa família. Sim, sou submissa. Se você não concorda, está tudo bem! Não estou aqui pra bater boca com ninguém tá ?! Só estou repassando o que eu aprendi, e que funcionou 100% depois que eu entendi o meu papel de mulher no CASAMENTO”, disse ela.

Biah ainda diz que hoje a sociedade tem uma ideia distorcida da submissão. Ai gente, ficarei calada!