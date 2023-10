Mulher de Eduardo Bolsonaro é criticada por posta foto nua 

A esposa do filho número 2 do ex-presidente resolveu utilizar a sua gestação para empreender.

Minha gente, quando não é uma coisa é outra, mas de uma forma ou de outra a família Bolsonaro sempre está nos holofotes da mídia. Desta vez, no entanto, quem causou polêmica foi a esposa do filho 02 do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, a psicóloga Heloisa Bolsonaro.

A polêmica surgiu porque no início deste semana, Heloisa publicou em suas redes sociais fotos de um ensaio fotográfico de sua gestação no qual ela encontra-se nua e seminua, o que gerou diversas críticas dos internautas.

Em informações que foram dadas com exclusividade para o meu amigo, o colunista Leo Dias, Heloisa aproveitou a sua gestação para empreender em um novo negócio. Juntamente com o maquiador Agustin Fernandez, a esposa de Bolsonaro está lançando uma linha de cosméticos especializada para gestantes e lactantes (pessoas que estão amamentando).