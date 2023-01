Joana Sanz é casada com o jogador desde 2017 e usou a web para desabafar sobre as acusações de abuso sexual do marido

Viiish, eu disse para vocês que o vbicho estgav apegando nessa hustpriia de abuso sexual de Daniel Alves. A esposa do jogador usou as redes sociais para desabafar diante de toda polêmica e pede para seu coração aguentar tamanha dor com a prisão de Daniel, com quem está casada desde 2017.

“Coração, aguenta tanta dor, por favor”, desabafou Joana.

Semana passada ela usou a web para fazer um pedido. “Peço, por favor, a todos os meios de comunicação que estão na frente da minha casa, que respeitem minha privacidade nesse momento. Minha mãe morreu há uma semana, ainda estou assimilando que ela não está mais aqui para que [vocês] me atormentem com a situação do meu marido”, implorou.