Pai amado! Mulher se casa com boneco de pano e dá a luz a bonequinhos de pano

Santinha teve o parto transmitido ao vivo nas redes sociais e chegou a se emocionar com o choro do filho

Deus do céu, assim caminha a humanidade, né? Em dezembro de 2021, uma mineira, de Rio Paranaíba, se casou com um boneco de pano (sim, é isso mesmo). A cerimônia contou com 300 convidados e o assunto repercutiu na internet. No último sábado (21), Meirivone Rocha deu à luz ao bonequinho de pano, fruto da relação da mineira com o boneco de pano.

Tá achando que é pouco? Depois do casamento a mulher ainda bancou uma noite de núpcias num motel e viagem para o Rio de Janeiro. A mulher tem 37 anos e é conhecida como Santinha. É mole?

O parto do filho do boneco de pano teve transmissão ao vivo nas redes sociais e os amigos fizeram toda a ambientação de um centro cirúrgico, deixando tudo mais realista. O parto foi normal e o “menino” passa bem, chegando a se emocionar ao ouvir o choro do recém-nascido.

Minha gente, Santinha está mais que certa em se casar com um boneco de pano, porque dá menos dor de cabeça que um de verdade. Aloca!